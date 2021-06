Bullet Train la nueva película de Brad Pitt ya tiene fecha de estreno

La película basada en el famoso libro escrito por el autor japonés Kōtarō Isaka, se estrena el 8 de abril de 2022.

Bullet Train (Tren Bala), un thriller protagonizado por Brad Pitt y un gran reparto, ya tiene fecha de estreno. La película llegará a los cines el 8 de abril de 2022.

El ex de Angelina Jolie es uno de los protagonistas de la película basada en el famoso libro escrito por el autor japonés Kōtarō Isaka.

Pitt compartirá créditos con Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Benito A. Martínez Ocasio, Sandra Bullock y Lady Gaga, entre otros.

Dirigida por el cineasta David Leitch (Deadpool 2), la película sigue a cinco asesinos que viajan en un tren bala japonés y descubren que sus objetivos individuales están entrelazados.

Bullet Train ya está en postproducción, y ahora Brad Pitt se prepara para producir un nuevo proyecto: una película basada en la vida del famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, quien está encarcelado por cargos de abuso sexual.

Esta producción estará protagonizada por las actrices Carey Mulligan y Zoe Kazan.

Según Deadline, Pitt será uno de los productores junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

La película cuenta la historia de cómo los reporteros del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, lograron descubrir el escándalo sexual de Weinstein en 2017. Está basada en el libro de ellos, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

Weinstein ha sido acusado de abuso y acoso por parte de varias mujeres en Hollywood, incluida la ex prometida de Pitt, Gwyneth Paltrow, y otras celebridades importantes.