Caitlyn Jenner apoya a Kris Jenner para el programa ‘Real Housewives of Beverly Hills’

Caitlyn Jenner cree que a Kris Jenner le “iría muy bien” en ‘Real Housewives of Beverly Hills’.

La matriarca de 64 años buscará su próximo movimiento profesional poco después de que se anunció que su reality show, ‘Keeping Up with the Kardashians’, llegará a su fin después de 20 temporadas, en 2021.

Y después de que Andy Cohen, dijera que había sido inundado con mensajes de fanáticos que estaban desesperados por ver a Kris unirse al programa de Bravo, Caitlyn, quien antes se conocía como Bruce Jenner, también ha apoyado la idea.

En declaraciones a ‘Access Hollywood’, dijo: “Bueno, dicho de esta manera, Kris podría manejar a todas esas mujeres y algunas otras, sí. Eso está en su elemento”.

“Creo que le iría muy bien. Tendría mucho que decir con todas estas chicas … Sería fenomenal en ese programa”.