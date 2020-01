Caitlyn Jenner temía que Kim Kardashian estuviera “molesta” por su cambio de género

La mujer trans de 70 años esperó nueve meses para hablar con Kim del tema, después que se lo contó la primera vez.

Caitlyn Jenner temía que su ex hijastra, Kim Kardashian, estuviera “molesta” con ella después de que la sorprendiera usando ropa de mujer, cuando todavía vivía como Bruce.

La medallista de oro olímpica salió como transgénero en 2015 y ha hablado que en el pasado fue “atrapada” por Kim mientras exploraba su identidad de género.

Hablando durante una audiencia en el Brighton Dome en Inglaterra, la mujer transgénero de 70 años explicó que temía que el incidente tuviera un efecto negativo en su relación con la esposa de Kanye West.

“El primero con el que realmente hablé, incluso antes de hablar con Brandon, hablé con Kim al respecto”, dijo. “Ella es bastante curiosa, y ella trajo a colación el tema”.

“Ella, en algún momento, me atrapó, así que pensé que sería mejor hablar con ella”.

Recordando ir a la casa de Kim para conversar, continuó: “Le conté mis historias. Hablé con ella y me sentí muy bien después de que terminó, y ella estuvo genial, estuvo bien”.

“Pero luego, durante los siguientes nueve meses, nunca volvió a mencionar el tema. Y durante esos nueve meses, pensé: “Dios mío, ¿estaba molesta por eso?”

Sin embargo, Caitlyn reveló que después de nueve meses decidió abordar a la estrella de Keeping Up with the Kardashians sobre el tema, y Kim admitió que “no sabía cómo lidiar” con su padrastro siendo transgénero porque Caitlyn “nunca habló en público de eso”. ya sea.

“Estaba esperando que mencionara el tema. Así que iba y venía así, y ahora todo está bien. Tenemos una gran relación hoy ”, agregó.