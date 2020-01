David Schwimmer no estaría de acuerdo en un reinicio de ‘Friends’

El actor, que en la serie dio vida a Ross Geller, cree que todo el elenco ha seguido adelante con sus carreras y sus vidas.

David Schwimmer descartó revivir su exitosa serie de comedia Friends, ya que siente que el elenco ha seguido adelante.

La especulación de que la serie, que se desarrolló entre 1994 y 2004, podría revivirse ha estado presente desde que los jefes de HBO revelaron que estaban en conversaciones iniciales con el elenco sobre algún tipo de programa de reunión.

David le dice a The Guardian que, aunque está abierto a una reunión que toma la forma de una retrospectiva de un programa de chat, no quiere repetir su papel de Ross Geller, y cree que sus colegas Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry y Lisa Kudrow sienten lo mismo.

“Simplemente no creo que sea posible, dadas las diferentes trayectorias profesionales de todos”, dice. “Creo que todos sienten lo mismo: ¿por qué meterse con lo que fue la forma correcta de terminar la serie? No quiero hacer nada por el dinero. Tendría sentido creativo y nada de lo que he escuchado hasta ahora tiene sentido “.

Sin embargo, la estrella revela que él y sus compañeros de reparto todavía están en buenos términos, y su relación con Matt es particularmente fuerte.

“Todos tuvimos una pequeña cena de reunión en la casa de Courteney recientemente”, agrega. “Todos van a la deriva y todos tienen familias y siguen adelante, por lo que hay diferentes relaciones entre el elenco, pero probablemente estoy más cerca de LeBlanc de forma regular. Soy el único que vive en Nueva York “.

Recordando su tiempo en la exitosa comedia, el actor de 53 años recuerda: “Cuanto más envejezco más cambia mi perspectiva y te das cuenta de lo bueno que lo tienes. Esa carrera de 10 años con ese elenco particular, ese grupo de escritores, esos directores. Fue un momento increíble profesionalmente, pero sobre todo creativo”.