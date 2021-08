Camila Cabello se siente rara al lanzar nueva música en medio de la pandemia

La cantante tiene ganas de publicar su música, pero no se siente bien de lanzarla en medio de la pandemia en curso.

Camila Cabello compartió pensamientos sobre por qué no ha lanzado nueva música últimamente.

La cantante cubana-mexicana dijo que no se siente bien para ella inventar nuevas canciones durante la pandemia en curso.

La cantante habanera dijo: “La variante Delta se ha vuelto loca aquí cuando estaba comenzando a sentirse normal. Y fue tan lindo. Sería una mierda si siguiéramos avanzando en esta dirección “.

Cabello agregó: “Honestamente, se siente raro ahora. Es extraño tener una idea … no sé, fue muy divertido hacer música y tengo ganas de publicarla … porque no estás viendo gente y no estás sintiendo esa energía de la gente, se puede sentir como si realmente no supieras lo que está pasando cuando sale una canción”.

Luego continuó agregando cómo recibe comentarios genuinos de su novio Shawn Mendes.

“Solo confío en su gusto”, dijo. “Siempre lo he hecho. Incluso antes de que saliéramos, le enviaba canciones y le decía: ‘¿Qué piensas de esto?'”.