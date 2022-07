Camila Parker Bowles fue la responsable por comentario de tono racista hacia Meghan Markle

Un nuevo libro revela qué dijo la esposa del Príncipe Charles al príncipe Harry sobre su futura esposa…

El nuevo libro del escritor real Tom Bower sobre el duque y la duquesa de Sussex, “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, que se publicó la semana pasada en el Reino Unido, reveló un comentario no tan divertido que hizo la duquesa de Cornualles, Camila Parker Bowles, esposa del príncipe Charles, sobre la posible llegada de un hijo de la pareja.

El comentario de 2016, fue considerado de “tono racista”:

“Sería divertido si t hijo tuviera rizos afro y el pelo rojo”, revela Bower en el libro, sobre la “broma” que le hizo Camila al príncipe Harry.

En la conversación con Oprah Winfrey, Meghan no dio más detalles sobre los comentarios racistas a los que fue sometida dentro de la familia real por ser hija de una mujer negra.

Meghan y Harry denunciaron el comentario como una de las principales causas de su salida de la realeza como miembros principales, según informó el diario “Daily Mail”.

“La provocación se hizo cuando Harry y Meghan comenzaban a salir. Harry tuvo una reunión incómoda con su padre, el príncipe Charles, para ver cómo manejar la situación. La respuesta no fue agradable para el duque de Sussex. Se le informó que Meghan debería continuar con su carrera como actriz y que no debería esperar protección policial automática para su novia”, revela Tom Bower.

“Cuatro años después, Harry describió las consecuencias de estas conversaciones como ‘realmente difíciles’ e ‘incómodas’. Pero ninguna de sus anteriores novias dejó de trabajar ni fue protegida por la policía”, comenta, indicando que el color de Meghan no tenía nada que ver con este protocolo real.

Cabe señalar que el príncipe Harry nunca tuvo una buena relación con Camila, pues sabía de los problemas que su relación con su padre generó en la vida de su difunta madre, la Princesa Diana.