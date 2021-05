Carlos Bonavides se ha quedado sin dinero y pide ayuda al presidente

El actor alega que se ha quedado sin recursos tras entablar demanda contra médico que operó a su esposa.

Carlos Bonavides revela que perdió todo su patrimonio al demandar a un médico que le realizó una mala cirugía a su esposa, y pide ayuda al presidente López Obrador.

“El doctor Porfirio Castillo es un delincuente, ya se le murió un niño en su consultorio, debería estar en la cárcel”, declaró el actor, quien demandó a este señor por negligencia médica.

“Nosotros quisiéramos que nos indemnizara por lo menos con un 10% de lo que hemos gastado, perdimos la casa, todo nuesro patrimonio, llevamos gastados como 10 millones de pesos”, dijo Bonavides.

El envió este mensaje al presidente López Obrador: “La justicia en México no existe, no te pelan, no les interesa, no hay justicia, no hay nada…los licenciados nos bajaron dinero y desaparecieron…me quedé sin patrimonio…detengan a ese criminal que siempre ha huido de la ley”.