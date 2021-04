Carmen Salinas se disfrazó para recibir la vacuna anti Covid-19

La actriz dice que recurrió a este truco “para no ser reconocida” por el resto de las personas.

Carmen Salinas ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, y reveló que se disfrazó para no ser reconocida por las otras personas.

“Yo no iba a retratarme, yo no iba como actriz, yo iba como ser humano con miedo a que le diera COVID, y con la esperanza de una vacuna para que nunca me fuera a dar esa cosa”, declaró Salinas al programa ‘Hoy’, y confesó que se puso una peluca, no se maquilló y llevaba unos enormes lentes para sol, con lo que evitó ser reconocida.

A la actriz le preguntaron su opinión acerca de las teorías de la conspiración que promueven Paty Navidad y María Conchita Alonso, quienes dicen que no confían en la vacuna: “Están loquitas, están loquitas, da risa, es para hacer una película”, respondió en su peculiar estilo.