Carrera presidencial de Meghan Markle estaría respaldada por gente poderosa

Desde antes de salir con Harry, Meghan Makle había expresado su sueño de un día ser presidenta.

La autora real, Anna Pastemark, opina que la posible candidatura de Meghan Markle a las elecciones presidenciales de Estados Unidos contaría con el respaldo de personas muy influyentes.

En declaraciones a Fox News, la autora dijo que a pesar de que ella y el príncipe Harry se separaron de la familia real, la duquesa de Sussex no enfrentará problemas tras haberse establecido en Estados Unidos.

“Puedo ver a Meghan siendo respaldada por gente poderosa y eventualmente tratando de ocupar un cargo político”, dijo.

“Creo que tiene una ambición que no conoce límites. Así que no me sorprendería tanto si eso fuera parte de su agenda.

“Todo el poder para ella, si eso es lo que realmente quiere”.

Mientras tanto, el comentarista real Richard Eden hizo la revelación mientras hablaba con Palace Confidential en MailPlus: “Una muy buena fuente dijo que incluso después de que Meghan había comenzado a salir con el príncipe Harry, había dicho que su máxima ambición era ser presidenta”.

“Parece ser cada vez más probable y qué fascinante perspectiva sería”, agregó Eden.

Al unirse al discurso, la comentarista real, Victoria Murphy dijo: “Sería absolutamente extraordinario si sucediera y sin precedentes. Nunca diría nunca, pero no creo que esto sea algo que esté en juego en un futuro próximo”.

“Cualquier persona con la que he hablado parece sugerir que ese es el caso. Lo interesante es que uno de los desafíos para Harry y Meghan ahora es ser vistos como algo diferente a la Familia Real”, dijo.

“Todo lo que hacen, sus identidades son moldeadas por la familia real y no veo cómo podría no ser así. Si ella se convirtiera en presidenta, su legado sería completamente diferente”, agregó.