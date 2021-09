Casa de Thalía en Nueva York se ha inundado

La cantante ha mostrado a sus seguidores las impactantes inundaciones que sufrió en su mansión de Nueva York.

A unos días de haber celebrado por todo lo alto sus 50 años, la artista mexicana compartió con sus seguidores en Instagram algunos videos en los que se puede ver algunos espacios de su casa con grandes charcos de agua, como su estudio de grabación, el gym, y poco a poco llegando a otras áreas de su lujosa mansión. En los videos se escucha a Thalía decir una que otra grosería en inglés, evidentemente alterada por el agua que seguía creciendo.

En otro video dijo haber decidido tranquilizarse: “Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso, va a ser una noche muy intensa. Dios tiene el control, él sabe para qué. Flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo”.

Más tarde Thalía volvió a publicar: “es que yo mejor me río para no llorar cariños, no, no, no, no saben cuánto ha crecido. No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera”.