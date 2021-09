El veterano0 actor dice que “le molesta” que Palazuelos se haga publicidad a costa de él.

Andrés García arremete en contra de Roberto Palazuelos, y expresó su molestia de que el Diamante Negro se de publicidad a costa de él.

El veterano actor desmintió lo dicho por Palazuelos, quien aseguró que ya había vendido el Castillo, propiedad de Andrés, a quien según dijo, está ayudando. Andrés García comentó molesto a ‘Ventaneando’: “No es cierto eso, ¿a qué te refieres?, que no esté diciendo pendeja$%&, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad, ya es hora, y se lo digo dignamente: ‘te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me están inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”.

Palazuelos ha mencionado que él vendió el Castillo, pero que el dinero íntegro es para Andrés, pero el actor desmiente esas afirmaciones: “Roberto no está autorizado para vender el Castillo”.

Andrés García reveló que la única persona autorizada para vender esa millonaria propiedad, es Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita. Mencionó que aunque diga las cosas de buena voluntad, él se encuentra en facultades de encargarse de sus asuntos: “Ya no me está gustando el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito que está a punto de morir…¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, me defiendo solo”.

Andrés también aseguró que por la actitud que ha tomado Roberto Palazuelos, ya lo ha hecho pensar seriamente en eliminarlo de su testamento.