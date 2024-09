Cazzu borra fotos de su hija y fans especulan

Seguidores de la artista creen que borró las imágenes a pedido de su ex Christian Nodal…

Cazzu ha borrado las imágenes del cumpleaños de su hija y fans especulan que esto fue a pedido de Nodal.

El 14 de septiembre fue el primer cumpleaños de Inti y su madre compartió fotos del dulce momento en las redes sociales.

A principio, habían rumores que Christian Nodal no habría asistido a la fiesta de su hija, pues no había hecho ninguna felicitación pública de cumpleaños. Sin embargo, en uno de los videos compartidos por la artista argentina, se ven las manos del mexicano mientras cargaba a Inti.

Este evento marcó, posiblemente, el primer reencruentro de la ex pareja.

Este martes, fue notada la ausencia de dicha publicación en la página oficial de Cazzu, indicando que fue borrada. Esto, a su vez, empezó una serie de rumores de que la cantante habría sido «obligada» por Nodal a quitar las fotos de su hija de su feed, especialmente después de un mensaje que este mandó acerca del cuestionamiento de seguidores acerca de la bebé:

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mier**ro en los comentarios, ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, señaló en Instagram. “[…] No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos [de ella], es una bebé», añadió.