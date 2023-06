CEO de Spotify revela verdadera razón del fin del contrato de príncipe Harry y Meghan Markle

La noticia del fin del contrato de los duques de Sussex se volvió viral tras una crítica de un ejecutivo…

La semana pasada, la noticia del fin del contrato del príncipe Harry y Meghan Markle con Spotify se volvió viral después de que un ejecutivo de la compañía criticara al duque y la duquesa de Sussex, llamándolos «estafadores». Y ahora, según el diario «Daily Mirror», el CEO de Spotify, Daniel Ek, ha revelado la verdadera razón por la que el podcast «Archetypes», presentado por Meghan, y el acuerdo millonario han llegado a su fin.

Daniel Ek admitió que la empresa estaba “pagando e invirtiendo demasiado”, y que la principal razón de la ruptura es que ‘Spotify busca eliminar todo contenido que no satisfaga las demandas del público’. Y ese fue el caso.

«Vamos a ser muy diligentes en la forma en que invertimos en futuros acuerdos de contenido. Y los que no funcionan, obviamente, no los vamos a renovar», dijo en una entrevista con la BBC.

«Los que están funcionando, obviamente los analizaremos caso por caso en función del valor relativo», confirmó Ek.

Según el Daily Mirror, Harry y Meghan no fueron las únicas celebridades que rescindieron su contrato con Spotify. El año pasado, Michelle Obama rescindió su contrato después de un acuerdo por valor de 25 millones de dólares.

La estrategia implementada en 2020, que consistía en tener acuerdos de exclusividad con grandes nombres del mundo del entretenimiento, parece que ya no estaba funcionando y por eso Spotify tomó la decisión de “cortar cabezas” y dejar fuera aquellos contenidos que no alcanzan un alto número de oyentes o que además no producen contenido.

Según la publicación, en el caso de Meghan, su proyecto solo ofreció 13 horas de contenido el año pasado: 12 episodios de su podcast «Archetypes» y un especial navideño.