Stephanie Salas entregará a Michelle Salas en el altar

Michelle Salas, la primogénita de Luis Miguel se casará muy pronto con su prometido, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados. Y aunque su bisabuela Silvia Pinal, con gusto la entregaría en el altar, según la revista «Quién», la primera actriz no asistirá a la boda. Su hija Sylvia Pasquel dijo que la Pinal no puede viajar ‘por motivos de salud’.

La revista Tvnotas afirmó que Michelle Salas habló con el cantante y lo invitó a llevarla al altar, sin embargo Luis Miguel rechazó su pedido, supuestamente porque está ocupado con su gira.

Al ser cuestionada sobre el asunto, Pasquel contestó:

“A mí no me metan en esos chismes. Yo no leo revistas ni leo de ese tipo de publicaciones… no es mi boda”, aseveró.

Danilo Díaz y Michelle Salas confirmaron su compromiso a través de redes sociales el pasado 7 de mayo.

Pese a las especulaciones sobre quien la llevará al altar, su madre Stephanie Salas, dijo en la sección de comentarios de Instagram cuando recién publicó las fotos de su compromiso, que ella estará a su lado en ese día especial:

«Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz!✨✨✨Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!! Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush❤️Enhorabuena mi amor🤍Viva el amor❤️[email protected] y @danilodiazgranados 🤍✨».