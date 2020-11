Charles dijo a Diana que no la amaba la noche anterior a su boda

Informes señalan que la princesa pensó en no presentarse a la boda, porque lo que le dijo Charles fue “demoledor”.

Astrólogo revela que una noche antes de la boda, el príncipe Charles le dijo a Diana que no la amaba, confesión que fue demoledora para ella.

Penny Thornton, el astrólogo al que la princesa Diana consultaba a menudo, hizo una tremenda revelación que en su momento casi provoca que la joven pensara en no presentarse en su boda con el príncipe de Gales en 1981.

“Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo, fue que en la noche previa a la boda, Charles le dijo que no la amaba. Creo que él no quiso llegar a la boda bajo una falsa premisa, él quería aclarar las cosas con ella, y eso fue devastador para Diana”, dijo Thornton en el nuevo documental de ITV titulado: “The Diana Interview: Revenge of a Princess”.

Tiempo después todo el mundo se enteró que no eran una pareja feliz, y finalmente terminó en divorcio el 28 de agosto de 1996, terminando así con una mediática historia digna de un cuento de hadas.