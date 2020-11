Hilaria Baldwin se siente positiva tras haberse fracturado el tobillo

Baldwin se lesionó el tobillo cuando salió a correr en una carretera rural.

Hilaria Baldwin reveló que sufrió una lesión en el tobillo mientras salía a correr.

El lunes 16 de noviembre, Baldwin habló sobre lo que provocó su lesión y cómo está trabajando para recuperarse.

“Ayer me rompí el tobillo porque, ya sabes … 2020. Salí a correr y un coche pasó rápido en este parche de carretera, donde había un acotamiento con desnivel”, escribió la española de 36 años a través de Instagram, compartiendo una foto de ella descansando en la cama mientras amamanta a su hijo Eduardo.

“Corrí hasta el acotamiento para evitar el auto y cuando regresaba a la carretera, me caí y me rompí el tobillo. Fue una tontería y estoy frustrada y triste … pero estoy decidida a ser positiva y curarme lo más rápido posible “.

Baldwin continuó: “Es difícil porque no puedo cargar a mis bebés, entre muchas otras cosas. Recordatorio: si se encuentra en una carretera rural: no acelere y, por favor, reduzca la velocidad alrededor de corredores, ciclistas, niños y dé la vuelta. Gracias a John … el amable hombre que se detuvo y me ayudó a levantarme de la carretera y esperó conmigo hasta que llegó Alec, siempre agradecida”.