Charlize Theron “nunca se iba a casar” Sean Penn

Charlize Theron “nunca se casaría” con Sean Penn, y nunca estuvieron comprometidos.

La poderosa pareja del mundo del espectáculo mantuvo un romance a fines de 2013 y, un año después, se rumoreaba que se habían comprometido, pero la actriz de 44 años ahora ha confirmado que nunca se comprometieron, pero admitió que sí fueron pareja.

Cuando se le preguntó sobre la especulación de que una vez había estado comprometida con Sean, de 59 años, dijo: “¿Qué? Eso no es cierto. No. Eso es una tontería”.

“Salimos, eso fue literalmente todo lo que hicimos, salimos. Fue una relación, sin duda. Definitivamente fuimos exclusivos, pero fue por apenas un año”.

“Nunca nos mudamos. Nunca me iba a casar con él. No fue nada de eso”.

Y la actriz de ‘Bombshell’ ha admitido que no tiene planes de casarse pronto.

Hablando en ‘The Howard Stern Show’ de SiriusXM, agregó: “Nunca quise casarme. Eso nunca ha sido algo importante para mí”.

“En la vida con mis hijos (Jackson y August), nunca he estado sola. Nunca me he sentido sola”.

Charlize admitió recientemente que la gente está “perpleja” ante la idea de que ella nunca quiere casarse.

Ella dijo: “No he estado en una relación durante mucho tiempo. Nunca quise casarme. Esas son cosas que no son difíciles para mí, porque son innatamente mi verdad. Me parece que la gente está algo perpleja por eso, y más las mujeres, ¿verdad?”

Charlize, que se separó de Sean en 2015, anteriormente tuvo una relación a largo plazo con el actor Stuart Townsend, luego de que se conocieron en el set de la película de 2002 ‘Trapped’, antes de separarse en enero de 2010.