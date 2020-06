Willie Nelson revela planes para lanzar una memoria

El cantante de 87 años y su hermana Bobbie, de 89, lanzan un libro de memorias el 15 de septiembre.

Willie Nelson y su hermana Bobbie están listos para lanzar una memoria escrita.

La estrella de 87 años y Bobbie, de 89 años, han revelado planes para lanzar ‘Me and Sister Bobbie: True Tales of the Family Band’ el 15 de septiembre, con las memorias para revelar detalles de su relación y colaboraciones musicales.

Una declaración explica que el libro tejerá los viajes de Willie y Bobbie “a medida que los experimentaron uno al lado del otro y separados, con recuerdos poderosos y emotivos nunca antes contados de sus vidas y carreras personales”.

Las memorias están siendo publicadas por Random House y Ben Greenberg es el editor ejecutivo de las memorias.

Willie y Bobbie también anunciaron planes para lanzar un libro de imágenes en 2021, y el proyecto recibió un título tentativo de ‘Sister, Brother, Family: Our Childhood in Music’ (Hermana, Hermano, Familia: Nuestra Infancia en la Música).