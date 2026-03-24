De esposos a ‘roomies’: La inusual convivencia de Angélica Vale y Otto Padrón tras su ruptura

Angélica Vale ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar los detalles de la etapa de transición que vive en su hogar de Los Ángeles tras su separación de Otto Padrón. Después de 14 años de matrimonio y un distanciamiento que comenzó en abril de 2025, la protagonista de La fea más bella confesó que la dinámica bajo su techo se transformó por completo, pasando de ser una pareja a convertirse prácticamente en compañeros de casa o «roomies».

En una reciente charla con el programa El Gordo y la Flaca, «La Vale» explicó con la franqueza que la caracteriza que, aunque el amor se transformó, ambos tomaron la decisión de mantener una convivencia estable por el bienestar de sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Esta modalidad les ha permitido compartir los gastos de la vivienda y los servicios, facilitando un proceso de divorcio que, según trascendió, tuvo un inicio casi surrealista: la actriz se enteró del trámite legal mediante un mensaje de texto en su celular mientras ambos estaban físicamente en el mismo lugar.

Pese a lo complejo del proceso legal que inició formalmente en noviembre de 2025, la conductora de Juego de Voces asegura estar atravesando una etapa de profunda renovación personal.

Con el humor que siempre la acompaña, Angélica afirmó que actualmente vive un «romance» consigo misma como nunca antes lo había experimentado, priorizando su paz mental y su carrera mientras termina de cerrar este capítulo matrimonial con el padre de sus hijos.