Fallece reportera y sus tres hijos en un incendio en su casa

Amigos confirmaron la triste tragedia a los medios…

La comunidad del hockey sobre hielo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la reconocida reportera Jessi Pierce, de 37 años, quien perdió la vida junto a sus tres hijos y la mascota de la familia en un devastador incendio residencial en Minnesota.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 21 de marzo, cuando los equipos de emergencia acudieron a una vivienda en White Bear Lake que ya se encontraba totalmente envuelta en llamas.

A través de un comunicado oficial emitido este domingo, la NHL expresó sus más profundas condolencias, destacando que Jessi fue un miembro invaluable del equipo de NHL.com durante la última década.

El departamento de bomberos local informó que, pese a los esfuerzos inmediatos de supresión tras recibir la alerta de los vecinos, los cuerpos de la periodista y los menores fueron hallados sin vida dentro de la estructura.

Colegas y amigos de la industria, como Michael Russo de The Athletic, han rendido tributo a la memoria de Pierce, describiéndola como una madre ejemplar y una profesional cuya energía vibrante y pasión por cubrir a los Minnesota Wild iluminaba cualquier sala de prensa.

La tragedia ha dejado una profunda herida en el periodismo deportivo estadounidense, que hoy se une para apoyar al esposo de Jessi, Mike, ante esta pérdida inimaginable que ha silenciado una de las voces más alegres del deporte.

La causa del incendio está siendo investigada.