Modelo colombiana revela cómo descubrió la supuesta traición de su ex con Ricky Martin

La influencer y exreina de belleza colombiana, Kelly Reales, ha vuelto a sacudir el mundo del espectáculo al detallar la singular manera en la que confirmó la presunta infidelidad de su entonces pareja, Max Barz, con el astro boricua Ricky Martin.

Durante su participación en el reality «El desorden de Marko», la exintegrante de Acapulco Shore relató que el hilo conductor de este escándalo no fueron mensajes de texto ni llamadas sospechosas, sino un par de sandalias negras que aparecieron de forma comprometedora en las redes sociales del cantante.

La sospecha inició gracias a la agudeza de su mejor amigo, quien detectó un detalle inusual en una fotografía publicada en el Instagram de Martin. Al observar la imagen, el allegado de Reales identificó que el calzado que aparecía en la captura pertenecía a Max Barz, alertando de inmediato a la modelo sobre la coincidencia.

La confirmación definitiva llegó días después durante un viaje de la pareja a Tailandia; en un momento cotidiano, Kelly solicitó a Barz que le prestara unas sandalias para ir a la alberca y, al recibirlas, constató que eran exactamente las mismas que habían detonado la alerta en la plataforma digital.

Esta revelación de Reales coincide con diversos reportes surgidos en agosto de 2024, época en la que Max Barz fue captado junto al intérprete de «Livin’ la Vida Loca» en territorio tailandés. De hecho, el propio Barz alimentó los rumores en aquel entonces al compartir una fotografía de su encuentro con el mensaje «otra reunión inesperada», mientras que el cantante puertorriqueño optó por mantener el hermetismo y nunca oficializó vínculo alguno con el actor.

Para la colombiana, la evidencia física del calzado fue el detonante irrevocable para poner fin a su noviazgo y exponer una de las historias de desamor más virales de los últimos años.