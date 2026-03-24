Bárbara Mori revela que la fama de ‘Rubí’ fue su etapa más oscura

En 2004, el mundo entero cayó a los pies de la belleza ambiciosa de Rubí, pero mientras la telenovela alcanzaba cifras récord de audiencia, su protagonista, Bárbara Mori, se hundía en un abismo personal.

En una reveladora charla para el programa Trayectos by ESN Sunland, la actriz uruguayo-mexicana confesó que el éxito internacional, lejos de ser un sueño, se convirtió en una pesadilla de depresión y alcoholismo. Mori detalló con crudeza cómo la presión de la industria y el vacío emocional la llevaban al límite cada mañana en los foros de Televisa, pues a pesar de tener lo que la sociedad define como el triunfo absoluto, la realidad detrás de cámaras era devastadora.

La actriz recordó que llegaba todas las mañanas a su camerino, se miraba al espejo y se ponía a llorar, señalando que el dinero y el reconocimiento no lograban llenar un hueco que sentía en el alma.

Al no saber canalizar sus emociones, Bárbara admitió que comenzó a beber sin control, convirtiendo al alcohol en su único mecanismo de defensa para evadir una realidad que la asfixiaba.

La protagonista fue enfática al decir que, aunque tenía fama y fortuna en abundancia, se sentía completamente vacía por dentro y cada vez más alejada de la verdadera plenitud.

El punto de quiebre llegó cuando Mori comprendió que la felicidad no vendría del exterior y decidió iniciar una profunda búsqueda interna para rescatar su propio valor. Explicó que una vez que fortaleció su interior, el mundo de afuera dejó de ser una amenaza, lo que no solo la alejó de las adicciones, sino que redefinió su trayectoria profesional.

Hoy, a más de dos décadas de aquel fenómeno, Bárbara Mori se presenta como una mujer resiliente que logró sobrevivir al peso de su propia imagen, demostrando que el precio de la fama casi le cuesta la vida, pero su transformación espiritual terminó por salvársela.