Yolanda Andrade regresa a la pantalla con dardos hacia la viuda de Julián Figueroa

Tras superar una crítica recaída de salud que la mantuvo hospitalizada a finales de 2025, Yolanda Andrade retomó su lugar en el programa Moe & Joe con declaraciones que han sacudido al mundo del espectáculo.

La conductora no solo habló de su batalla personal contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y las secuelas de un aneurisma, sino que aprovechó las cámaras para lanzarse contra Imelda Tuñón, viuda del fallecido Julián Figueroa.

Andrade manifestó su total respaldo a Maribel Guardia, asegurando sentir un profundo dolor por las recientes polémicas que rodean a la madre de su nieto. En un tono contundente, la presentadora de 54 años cuestionó el entorno en el que vivió el joven cantante, sugiriendo que «sufrió mucho» al lado de Tuñón.

Incluso, calificó como «incoherentes» y «espantosas» las declaraciones de la viuda, recomendándole buscar atención médica profesional ante los conflictos legales que enfrenta, incluyendo una demanda de José Manuel Figueroa.

Sobre su Propia Salud

Respecto a su propio estado físico, Yolanda admitió que enfrenta retos diarios, como dificultades en la voz y la vista, pero enfatizó que el trabajo es su principal motor de recuperación.

A pesar de los altibajos propios de su enfermedad degenerativa, la sinaloense se mostró optimista y disciplinada con sus tratamientos diarios, reafirmando que volver al foro de televisión le devuelve la vida tras los oscuros meses de convalecencia.