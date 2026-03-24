Lewis Hamilton se integra a la familia de Kim Kardashian en viaje a Japón

La pareja fue captada disfrutado de un paseo en Tokio…

El romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian parece avanzar a toda marcha, y esta vez el piloto británico ha dado un paso clave en su relación con el clan más famoso de la televisión: convivir con los hijos de la empresaria.

Hamilton fue captado recientemente en Tokio, Japón, compartiendo un momento distendido con Saint West, el hijo mayor de Kim y Kanye West, lo que confirma que el deportista ya es uno de los integrantes más cercanos al círculo íntimo de la fundadora de SKIMS.

Durante un video que se volvió viral en redes sociales, se pudo ver al piloto de 41 años y al pequeño de 10 años explorando la famosa tienda SNKRDUNK en la capital japonesa, un paraíso para los amantes de los «sneakers», la moda urbana y las cartas raras de Pokémon.

Mientras Saint lucía un atuendo sobrio totalmente en negro, Hamilton destacó con su característico estilo vanguardista, vistiendo un llamativo abrigo de piel en tonos rojo y negro, botas a juego y jeans. Aunque Kim no apareció en ese clip específico, la pareja fue fotografiada ese mismo domingo caminando del brazo por las calles de Tokio tras salir de una boutique de Vivienne Westwood, acompañados por Khloé Kardashian y otros amigos cercanos.

Este encuentro en Japón se produce apenas un mes después de que la pareja hiciera oficial su romance durante el Super Bowl 2026, tras semanas de especulaciones que comenzaron con un viaje romántico al Reino Unido en febrero.

Lo que inició como una amistad de años ha evolucionado rápidamente hacia una relación formal, con viajes compartidos a Londres y París.

A pesar de que Kim comparte la crianza de sus cuatro hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— con su exesposo Kanye West, la presencia de Hamilton junto a Saint en Tokio sugiere que el piloto está totalmente comprometido con esta nueva etapa familiar, equilibrando su apretada agenda en la Fórmula 1 con su vida personal junto a la empresaria.