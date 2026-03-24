Adiós al gigante de OnlyFans: Fallece el multimillonario Leonid Radvinsky a los 43 años

El empresario transformó el panorama del entretenimiento para adultos…

La industria del contenido digital está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Leonid Radvinsky, el rostro detrás del fenómeno global OnlyFans. El empresario ucraniano-estadounidense perdió la vida este lunes 23 de marzo a los 43 años, luego de librar una prolongada y discreta batalla contra el cáncer.

Un portavoz de la compañía emitió un comunicado oficial expresando su profunda tristeza y solicitando respeto a la privacidad de su esposa, Katie Radvinsky, y sus cuatro hijos en este momento de duelo.

Radvinsky, un economista graduado de la Universidad Northwestern, transformó el panorama del entretenimiento para adultos y la economía de creadores cuando adquirió la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International Limited, en 2018.

Bajo su dirección como accionista mayoritario, la plataforma pasó de ser un proyecto emergente fundado por la familia Stokely a convertirse en un gigante valuado en aproximadamente 8,000 millones de dólares, atrayendo a estrellas de la talla de Cardi B, Bella Thorne e Iggy Azalea.

A pesar de manejar una de las redes sociales más mediáticas del mundo, Leonid se caracterizó por mantener un perfil extremadamente bajo y alejarse de los reflectores. Además de su éxito con OnlyFans, se destacó como un inversor ángel y filántropo apasionado por la tecnología, dejando un legado como uno de los emprendedores más influyentes de su generación.

Su muerte ocurre en un punto clave para la empresa, que recientemente se encontraba en negociaciones para una posible venta a grupos de inversión internacionales.