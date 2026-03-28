Doble celebración en el universo de Crepúsculo: Los Taylor Lautner anuncian la espera de su primer bebé

El fenómeno viral conocido cariñosamente por los fans como «los Taylor Lautner» ha dado un paso trascendental en su historia de amor al confirmar que se convertirán en padres por primera vez.

El actor Taylor Lautner, recordado mundialmente por su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo, y su esposa, la enfermera e influencer Taylor Dome Lautner, compartieron la noticia a través de una emotiva publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió tendencia global.

La pareja, que contrajo matrimonio en noviembre de 2022, ha cautivado al público no solo por compartir el mismo nombre y apellido, sino por la naturalidad con la que han documentado su vida matrimonial desde su hogar en California.

En la imagen que acompañó el anuncio, se puede ver al matrimonio sosteniendo una pequeña ecografía mientras lucen radiantes de felicidad, confirmando que este nuevo integrante llega en un momento de plenitud personal para ambos.

Desde que iniciaron su relación, los Lautner han bromeado frecuentemente sobre la confusión que genera su identidad compartida, pero ahora el enfoque de sus seguidores se ha centrado en las felicitaciones y en las apuestas sobre si el futuro bebé continuará con la tradición familiar de los nombres similares.

La noticia ha provocado una oleada de nostalgia entre los seguidores de la franquicia vampírica, quienes han llenado la sección de comentarios con mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que la pareja se encuentra preparando con entusiasmo la llegada del recién nacido, priorizando su privacidad pero sin dejar de compartir pequeños destellos de su alegría con la comunidad digital que los acompaña.

Aunque aún no han revelado el sexo del bebé ni la fecha probable de nacimiento, este anuncio consolida a los Taylor como una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento contemporáneo. Mientras el actor continúa involucrado en diversos proyectos de podcast y cine independiente, su esposa se ha enfocado en la salud mental y el bienestar, pilares que seguramente guiarán la crianza de este esperado primer hijo.