Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman la llegada de una princesa a la dinastía Muñiz

El «Rey de la Salsa» y la exreina de belleza paraguaya han vuelto a paralizar las redes sociales con una noticia que sus seguidores esperaban con ansias desde hace meses. Tras semanas de sutiles pistas y un aura de misterio, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron finalmente que el nuevo integrante de su familia será una niña.

La noticia fue revelada a través de una íntima y elegante publicación en sus plataformas digitales, donde la pareja posó radiante, dejando claro que este segundo embarazo en su matrimonio llega para iluminar aún más su hogar en Miami.

Nadia Ferreira, quien se ha convertido en un referente de estilo durante la dulce espera, compartió su emoción al describir este capítulo como un sueño hecho realidad. Por su parte, Marc Anthony, quien ya tiene experiencia previa con hijas mujeres de sus relaciones anteriores, se mostró visiblemente conmovido en las imágenes que acompañaron el anuncio, reafirmando que a sus 57 años vive una de las etapas más plenas y serenas de su vida personal.

La pequeña, cuyo nombre aún se mantiene bajo estricta reserva familiar, se convertirá en la hermana menor de Marquitos, el primer hijo de la pareja nacido en 2023.

La llegada de una niña a la familia Muñiz-Ferreira no solo ha desatado una ola de felicitaciones por parte de celebridades internacionales, sino que también ha generado una gran expectativa sobre el bautizo y las futuras celebraciones que caracterizan el lujoso estilo de vida de la pareja. Mientras Nadia continúa enfocada en sus proyectos de modelaje y labores altruistas, Marc compagina su gira mundial con los preparativos para recibir a su nueva heredera. La noticia consolida a este matrimonio como uno de los más estables y mediáticos del entretenimiento latino, demostrando que para el amor y la expansión de la familia no hay límites ni calendarios.