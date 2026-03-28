Aracely Arámbula: entre la filtración de su hijo Miguel y una mudanza inesperada al extranjero

Hijo de Luis Miguel habría tomado drástica decisión…

El hermetismo que durante casi dos décadas protegió a los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se ha roto de forma abrupta. Tras la reciente difusión en el programa Ventaneando de las primeras imágenes del rostro de Miguel Gallego Arámbula, captadas en el aeropuerto de la Ciudad de México, una nueva decisión familiar ha vuelto a encender las alarmas mediáticas: uno de los jóvenes abandona el país.

La noticia fue revelada por el actor y exluchador Latin Lover, compañero de Arámbula en la obra Perfume de Gardenia. Según sus declaraciones, la actriz decidió ausentarse temporalmente de la producción teatral para acompañar a uno de sus hijos —sin especificar si se trata de Miguel o Daniel— a iniciar sus estudios en el extranjero.

Este movimiento ha sido interpretado por muchos como una respuesta inmediata a la invasión de privacidad sufrida recientemente, buscando refugiar al joven en un entorno lejos del escrutinio de la prensa mexicana.

Aunque la versión oficial apunta a una transición académica planificada, la coincidencia con la viralización de las fotos de Miguel resulta difícil de ignorar para el público. Latin Lover describió a los hijos de «El Sol» como jóvenes extremadamente educados, discretos y reservados, cualidades que atribuye a la crianza protectora de «La Chule».

Mientras tanto, la actriz mantiene un silencio absoluto, priorizando su rol de madre sobre los compromisos profesionales en medio de este torbellino de especulaciones y cambios de residencia.