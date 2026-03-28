Britney Spears contraataca: Denuncia espionaje digital de su exescolta en medio de su crisis legal

La vida de Britney Spears parece haberse convertido en un ‘thriller’ de suspenso tecnológico. Mientras la «Princesa del Pop» se prepara para enfrentar a la justicia por su reciente arresto al volante, su equipo legal ha abierto un nuevo frente de batalla: una ofensiva jurídica contra Thomas Bunbury, su antiguo guardaespaldas, a quien acusan de hackear sistemáticamente la intimidad digital de la cantante.

El conflicto estalló tras el despido de Bunbury en agosto de 2025, motivado por la violación de un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, lo que parecía un finiquito laboral rutinario escaló a un presunto delito federal.

Según la carta de «cese y desistimiento» enviada por los abogados de Spears, el exescolta habría aprovechado brechas de seguridad para infiltrarse en la cuenta de iCloud y en los dispositivos personales de la artista, provocando bloqueos constantes que encendieron las alarmas de su equipo de ciberseguridad.

La gravedad de la denuncia radica en el potencial material sustraído. La defensa de la intérprete de Toxic exige no solo el cese inmediato de la intrusión, sino un informe detallado sobre si fotografías, documentos o archivos privados han sido filtrados a terceros. Esta vulneración de la privacidad ocurre en el momento de mayor fragilidad para Spears, quien el próximo 4 de mayo deberá comparecer ante un tribunal del condado de Ventura tras ser detenida el pasado 4 de marzo conduciendo de forma errática bajo la influencia de sustancias.

A pesar del cerco legal y el escándalo del espionaje, Britney ha intentado mantener una fachada de normalidad. Recientemente fue captada por sus seguidores en el Malibu Country Mart, realizando compras y visitando un Starbucks, en lo que sus representantes describen como los primeros pasos hacia un cambio necesario en su vida.