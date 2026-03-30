El enigma del ‘Gallo de Oro’: Un peritaje oculto podría dar un vuelco al caso de Valentín Elizalde

A casi veinte años de la ejecución que conmocionó a México, el asesinato de Valentín Elizalde toma un giro inesperado con el hallazgo de un peritaje alterno que cuestiona la verdad oficial.

Este documento inédito, localizado por la madre del cantante, Camila Valencia, y resguardado celosamente por su círculo íntimo, sugiere que el móvil del crimen ocurrido en 2006 en Reynosa podría no estar ligado al narcotráfico, como se ha sostenido durante décadas.

La narrativa predominante señalaba que el «Gallo de Oro» fue acribillado por el grupo criminal Los Zetas tras interpretar el polémico corrido «A mis enemigos», considerado una provocación directa. Sin embargo, este nuevo informe técnico abre la puerta a hipótesis distintas, entre las que destaca la posibilidad de un crimen pasional, una versión que su hermano, «El Flaco» Elizalde, ha deslizado anteriormente. Este vuelco contradice los testimonios que aseguraban que el cantante fue «cazado» por no acatar órdenes de organizaciones delictivas.

Pese a la relevancia del hallazgo, el futuro legal de esta prueba no depende de los hermanos del intérprete, sino de sus hijas: Valentina, Valeria y Gabriela. Ellas poseen la facultad exclusiva de presentar el documento ante las autoridades para que sea integrado formalmente a la carpeta de investigación. Mientras el peritaje permanezca bajo resguardo familiar, el caso —que dejó más de 70 impactos de bala y tres muertes aquella madrugada de noviembre— seguirá envuelto en las interrogantes que han rodeado su leyenda por casi dos decenios.