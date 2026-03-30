Guerra abierta: Alex Bisogno rompe el silencio sobre el ‘juicio’ a Daniel en Ventaneando

A más de un año de la partida de Daniel Bisogno, la tensión entre su hermano Alex y Pati Chapoy ha escalado de los dimes y diretes a la posibilidad de una batalla legal. En una reciente entrevista con Michelle Rubalcava, Alex destapó el ambiente hostil que «El Muñeco» habría enfrentado en su propio entorno laboral, asegurando que el conductor no gozaba de plena libertad y era constantemente juzgado por sus afectos.

Libertad bajo escrutinio

Alex Bisogno fue contundente al señalar que Daniel vivía bajo la lupa de sus propios compañeros de trabajo. «Notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre; era muy criticado incluso por las amistades que más quería al aire», confesó. Reveló además que el temor de Daniel no era solo mediático, sino familiar, pues le preocupaba la reacción de su padre al ser captado con otros hombres, a lo que Alex siempre respondió con un mensaje de apoyo incondicional: «Ama a quien quieras amar».

¿Negligencia o indiscreción fatal?

El conflicto con Chapoy se intensificó tras versiones que sugieren que una indiscreción de la periodista al aire —revelando el estado de salud de Daniel cuando él pidió privacidad— habría deteriorado la salud de su madre, Araceli Bisogno, hasta causarle la muerte. Ante esto, la titular de Ventaneando se defendió con dureza, sugiriendo que la madre del conductor no era atendida debidamente por sus hijos, declaración que Alex calificó como manipulación por rating.

El misterio de su orientación

Pese a las especulaciones, Alex fue enfático en que nunca etiquetó la sexualidad de su hermano. «Las preferencias de Daniel solamente él las podía haber dicho. Hasta hoy, sigo sin saber si quería a un hombre, a una mujer o a ambos», puntualizó, aclarando que en su familia siempre se adoptó a las personas que Daniel presentaba con respeto y cariño, sin cuestionamientos.