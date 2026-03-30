¿Se divorcia por infidelidad hermana de Anahí?

La estabilidad de uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano parece estar en la cuerda floja. Tras más de dos décadas de unión, las especulaciones sobre una separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente han cobrado fuerza, especialmente después de que los internautas detectaran movimientos inusuales en las redes sociales de la ex-Timbiriche, quien dejó de seguir al músico y eliminó varios recuerdos fotográficos a su lado.

El ruido mediático creció cuando cuentas especializadas en farándula, como ‘La tía Sandra’, señalaron una presunta infidelidad por parte del líder de Matute como la causa del distanciamiento. Esta crisis resulta sorpresiva para el público, dado que hace apenas unas semanas la pareja se mostró sumamente unida tras el traumático episodio en el que uno de sus hijos sufrió un ataque de tiburón.

La postura de D’Alessio ante la crisis Abordado por la prensa, el hijo de Lupita D’Alessio evitó confirmar un divorcio inminente, pero sus palabras dejaron entrever que el panorama familiar no es el mejor. Con un tono defensivo pero honesto, el cantante admitió que su corazón atraviesa un «momento complicado», aunque recalcó que no tiene la obligación de dar explicaciones detalladas sobre su intimidad.

«No tengo ninguna necesidad de dar ninguna explicación… (Mi corazón) está tranquilo, pasando por un momento complicado, pero tranquilo», declaró el músico antes de exigir respeto a su vida privada.

Una historia de más de 20 años en vilo

La relación entre Jorge y Marichelo comenzó a finales de los 90, consolidándose con una boda en 2003 y la formación de una familia integrada por dos hijos en común y los hijos mayores de ella. Durante años, ambos han sido el pilar del otro, proyectando una imagen de complicidad inquebrantable tanto en eventos públicos como en plataformas digitales.

Hasta el momento, Marichelo ha optado por el hermetismo total, limitándose a compartir momentos de festejos personales sin mencionar a su esposo.

Mientras tanto, las declaraciones de Jorge han dejado a sus seguidores divididos: algunos interpretan su «momento complicado» como la confirmación de una crisis matrimonial, mientras otros sugieren que podría tratarse de un bache familiar distinto.