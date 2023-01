Chelsea Handler habló del pen* del Príncipe Harry en premiación

La comediante se burló del duque de Sussex en los Critics Choice Awards 2023…

Chelsea Handler se burló del Príncipe Harry por su historia del p3ne congelado en los premios Critics Choice Awards 2023.

Durante su monólogo de apertura en la fiesta repleta de estrellas en el Fairmont Century Plaza de Los Angeles el domingo por la noche (15), la comediante comenzó destacando la nominación de Niecy Nash-Betts por ‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’, en la que interpretó a Glenda Cleveland, la vecina de al lado del asesino en serie Jeffrey Dahmer, antes de bromear diciendo que el público va a tener que escuchar «mil millones de horas» de la realeza británica hablando sobre el uso de la crema Elizabeth Arden en su p*ne frío durante una caminata benéfica al Polo Norte en 2011, una confesión que Harry hizo en sus memorias reveladoras «En la Sombra».

Ella dijo: “Niecy Nash-Betts está nominada para Dahmer. Dahmer se convirtió en el tercer programa más visto en Netflix, con un tiempo de visualización combinado de mil millones de horas… Aparentemente, es la misma cantidad de tiempo que vamos a tener para escuchar al Príncipe Harry hablar sobre su p*ne congelado… Ya es suficiente.», bromeó.

El amigo de Harry, James Corden, también fue el blanco de una broma de Chelsea después de su pelea en el restaurante Balthazar de Nueva York, donde fue acusado de ser ‘extremadamente grosero’ con los camareros.

Refiriéndose al elenco de la comedia de FX ‘The Bear’, bromeó: «Nos mostraron lo agotador y absolutamente miserable que puede ser trabajar en la industria de los restaurantes, y ni siquiera tuvieron que esperar a James Corden», señaló ante das risas del público de famosos.

Aparentemente refiriéndose a Elle DeGeneres y el escándalo del lugar de trabajo tóxico en torno a su antiguo programa de entrevistas homónimo, Chelsea dijo: “En la película Tár, Cate Blanchett interpretó a una lesbiana icónica cuya carrera se ve afectada por su comportamiento tóxico. Y ni siquiera tuvo que presentar su propio programa de entrevistas diurno».

Y quizás una de las celebridades más controvertidas del año pasado, Kanye West, también recibió un interrogatorio de Chelsea por su antisemitismo.

Ella dijo: “Ha habido algo de comida judía sólida para esta temporada de premios. Teníamos ‘The Fabelmans’ y ‘The Fleishmans’, y ese bagel gigante en ‘Everything Everywhere All At Once’… Todos hemos escuchado muchas tonterías recientemente sobre los judíos que dirigen Hollywood. Y me gustaría decir, como mujer judía, ¿y qué, si lo hacen? ¿A quien le importa? Los franceses manejan panaderías, los italianos manejan la mafia y los suecos manejan IKEA”, puntualizó.