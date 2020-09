Chrissy Teigen es hospitalizada con sangrado abundante

La modelo, que está embarazada de su tercer hijo con John Legend, ingresó de emergencia en el hospital el domingo.

Chrissy Teigen hospitalizada con sangrado abundante después de que le advirtieran que su embarazo es de alto riesgo

La futura madre Chrissy explicó que su sangrado había empeorado considerablemente el domingo, lo que provocó que ingresara de emergencia en el hospital.

La modelo y estrella de televisión estadounidense, de 34 años, que espera su tercer hijo con su esposo John Legend, dijo a sus fanáticos el domingo por la noche que había sido hospitalizada luego de un mes de sangrado.

Chrissy ya había sido puesta en reposo estricto en cama, según las órdenes de sus médicos, pero tuvo que ser ingresada en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles después de que su sangrado empeoró.

Publicando desde su cama, Chrissy explicó lo que estaba sucediendo en una serie de Historias de Instagram el domingo.

La madre de dos explicó su condición y le rogó a sus 31.3 millones de seguidores que no intentaran diagnosticarla.

Chrissy explicó desde su cama de hospital: “Todos sabemos que he estado en reposo en cama durante algunas semanas y eso es como un reposo en cama súper serio. Me levanto a orinar y me baño dos veces por semana, lo menos posible.

“Pero yo siempre, siempre sangraba. Estoy a la mitad del embarazo y la sangre ha estado fluyendo durante aproximadamente un mes, tal vez un poco menos de un mes.

“Cada vez que voy al baño hay sangre, y honestamente, simplemente tirado allí hay sangre”.

La futura madre Chrissy explicó que su sangrado había empeorado considerablemente el domingo, lo que resultó en una hospitalización.

Ella comparó el sangrado con “como si abrieras un grifo a nivel bajo y lo dejaras allí … Hoy estaba en el punto en el que nunca se detenía”.

Ella le dijo a los fanáticos: “Es tan extraño porque me siento muy bien.

“Por lo general, estoy en mi estado de ánimo más feliz cuando estoy embarazada. Por eso es tan difícil para mí aceptarlo “.

“Así que me siento muy bien y el bebé está tan sano, cada vez más fuerte como Luna o Miles”.

“Se mueve mucho, mucho antes que ellos. Estoy tan emocionada por él, es el pequeño más fuerte”.

Pero Chrissy admitió que se siente asustada por la situación en la que se encuentra.

“Da miedo, pero da miedo en la forma en que realmente no hay nada que hacer. Tomo mi progesterona y mi hierro y estamos intentando todo lo que podemos “.