Los esposos se reunieron el sábado para asistir a la boda de un amigo en Los Ángeles.

Kim Kardashian y Kanye West disfrutaron de una cita nocturna el sábado, apagando los rumores de que la estrella de reality show planea divorciarse de su esposo, después de sus repetidos arrebatos públicos causados ​​por un episodio grave de trastorno bipolar.

Kim Kardashian y Kanye West se reunieron el sábado para asistir a la boda de un amigo. La estrella de “Keeping Up With The Kardashian” recurrió a sus historias de Instagram para compartir instantáneas e imágenes de las nupcias socialmente distanciadas.

La mujer de 39 años compartió una foto del calzado de ella y de su esposo, su pequeña bolsa plateada y la bebida que estaba entre ellos, y la subtituló: “Cita nocturna”. Ella compartió varias otras fotos de la reunión del patio trasero, pero ninguna mostraba el rostro de Kanye, según publica el sitio IBTIMES.

La fundadora de KIMS, que ha afirmado en el pasado que en realidad no bebe, también compartió fotos de sí misma bebiendo algo de alcohol.

Al publicar una foto de un cóctel de aspecto delicioso que era de un tono rosado intenso y presentaba una guarnición de cítricos, Kim escribió: “Es una noche rara que tomo una copa”. Ella compartió otra foto de un vaso de rosa y escribió: “¡Supongo que lo necesito!”

La noche de la cita llega pocas semanas después de los informes de que Kim quiere terminar su matrimonio con el músico, con quien comparte cuatro hijos: North, siete, Saint, cuatro, Chicago, dos y Psalm, uno.

Una fuente afirmó a Page Six que el primer discurso de Kanye para su campaña presidencial en Carolina del Norte, en el que habló de “casi matar a su hija”, pudo haber “hecho mella” en su matrimonio.

La fuente también afirmó que la madre de cuatro hijos está esperando que el rapero de “Jesus Is King” supere su último episodio de trastorno bipolar antes de solicitar el divorcio.

“Kim tiene planeado todo el divorcio, pero está esperando que él termine su último episodio bipolar”, dijo la fuente.

Después de una serie de arrebatos públicos de Kanye, incluido uno en el que afirmó que ha estado tratando de divorciarse de Kim durante dos años, la pareja hizo un viaje familiar con sus hijos para trabajar en su matrimonio.

Según los informes, el dúo se ha estado llevando mejor después del viaje a República Dominicana.