Chrissy Teigen sobre la dieta: la eché por la ventana

La modelo dice que ahora para ella es más importante disfrutar de las cosas, incluso una buena comida.

La modelo Chrissy Teigen dice que ha terminado con la dieta y que no le importa engordar.

“He tirado todo eso por la ventana”, dijo la esposa del músico John Legend en una entrevista para la revista People, informa aceshowbiz.com.

Explicó que amar lo que ofrece la vida es su objetivo.

“Creo que ahora, en este momento de mi vida, es más importante para mí disfrutar de las cosas a medida que vienen”, dijo.

Teigen agregó: “Como cosas cuando las quiero. Porque si no lo hago, mi mente personalmente se vuelve loca. Puse mi mente sobre el cuerpo un poco, la mente y el espíritu sobre el cuerpo. Si me va a hacer feliz y me hará sentir bien, entonces me complazco “.

Agregó que ha pasado demasiado tiempo preocupándose por la dieta y los ejercicios.

“He vivido toda una vida. He pasado demasiados años contando calorías, programando demasiados entrenamientos y tratando de averiguar cuál era el punto para el bienestar para mí. He estado tratando de resolver eso durante tanto tiempo “.

Teigen, quien es madre de dos hijos, agregó que su tiempo con sus hijos le dio más satisfacción.

“Ahora sé que estoy en el suelo jugando con mis hijos, saliendo, yendo a un parque, yendo a un acuario, pudiendo conducir con mis hijos en el auto. Esa es una actividad para mí y disfruto haciendo cosas así ”, dijo.

Habiendo renunciado a la dieta, dijo que hoy en día prefería meditar.

Teigen dijo: “Diré que me entrego a algunas cosas que pensé que tal vez eran ridículas antes. Aprecio un buen baño de sonido y estoy aprendiendo a meditar “.