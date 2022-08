Chrissy Teigen y John Legend esperan a su cuarto hijo

La pareja perdió un bebé hace dos años, pero ahora están felices otra vez…

Chrissy Teigen está embarazada del cuarto bebé después de sufrir una desgarradora pérdida en septiembre de 2020, cuando su bebé murió después del parto prematuro.

Ahora ella anunció la gran noticia a través de Instagram el miércoles 3 de agosto, junto con una foto que muestra su pancita.

“Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha vuelto a llenar nuestro hogar y nuestros corazones”, señaló.

Chrissy y su esposo John Legend ya comparten una hija, Luna, de cinco años, y un hijo, Miles, de três.

“En cada cita me he dicho a mí misma: ‘Está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré, pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. OK, ¡uf, ha sido muy difícil mantener esto durante tanto tiempo!”, ella añadió.

Chrissy y John perdieron a su hijo Jack el 30 de septiembre de 2020, después de que ella estuvo hospitalizada durante varios días con complicaciones en el embarazo, incluido un sangrado abundante. Su bebé tenía más de 20 semanas en el momento de la pérdida del embarazo.

En la época de los hechos, Chrissy fue criticada por haber publicado discretas fotos junto al bebé mu3rto en sus brazos.

En febrero pasado la pareja confirmó que estaba intentando tener otro bebé a través de fertilización in vitro.

“Quería que supieran que estoy metida en otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como pueda y, con suerte, hacer algunos embriones fuertes y saludables”, explicó a través de Instagram.