Christian Chávez hace un nuevo llamado para acabar con la homofobia

Christian Chávez hace un llamado a través de Instagram a la sociedad, para acabar con la homofobia y dejar de estigmatizar la homosexualidad, pues dice que tanto él como su familia han sufrido acoso y amenazas.

“Desde hace casi un año he sido acusado, señalado, utilizado para vender notas, revistas, desde acusaciones banales como muy graves. He pasado momentos muy difíciles con mi familia y en soledad, momentos que me han hecho reflexionar y estar más fuerte, la vida de mi sobrina me vino a dar más fuerza, ganas de cambiar las cosas y luchar por lo que es correcto” expresó el artista, y publicó en Instagram una fotografía en la que tiene en brazos a su sobrina, y le está dando un tierno beso.

Christian pidió que termine el acoso y la homofobia, así como que la gente esté más informada sobre temas como el virus del VIH: “Basta de acosar a las personas, basta de desinformar y antagonizar en los medios de comunicación sobre las personas cero positivas y el VIH. Basta del odio y repudio que solo genera un estigma más grande por la de mi sexualidad y de millones de personas. Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta, y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación. BASTA, soy humano”.