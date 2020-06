Christian Chávez reconoce que tuvo una relación tóxica

“Terminé una relación tóxica, y cuesta mucho trabajo, porque cuando estás dentro no te das cuenta que lo es”.

Christian Chávez se sinceró y habló sobre las relaciones tóxicas que ha tenido, y decidió hacerlo cuando se celebra la semana del orgullo gay.

El ex RBD comentó: “Terminé una relación tóxica, y cuesta mucho trabajo, porque cuando estás dentro de una relación así, no te das cuenta de que hay unos patrones que uno repite y que de pronto cambian de disfraz y lo ves tan claro. A veces por la necesidad de ser amado, te aferras a algo que no es lo correcto”.

Su última relación con un maquillista holandés de nombre Maico Kemper, no terminó nada bien, pues este joven amenazó con demandarlo por intento de homicidio, pues tuvieron una escena muy violenta, en la que según Kemper, Christian lo quiso matar.

Hace unos años, el artista estuvo detenido en Canadá, ya que fue acusado por su ex pareja por conductas violentas.

Christian ha entendido que ante todo se debe priorizar el amor propio, y no buscarlo en otra persona: “Tenía mucho miedo de estar solo, y busqué el amor de una forma errónea”.