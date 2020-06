‘Rifkin’s Festival’ es el nombre de la cinta de Allen, que fue rodada precisamente en el país vasco.

Una película del cineasta neoyorkino Woody Allen abrirá el Festival de Cine de San Sebastián, proyectado para el próximo mes de septiembre.

‘Rifkin’s Festival’ es el nombre de la cinta de Allen, que fue rodada precisamente en el país vasco, y cuya historia gira en torno a una pareja estadounidense que acude al Festival de San Sebastián, quedando enamorados del evento y de la ciudad, y existe un enredo amoroso, muy común en las comedias románticas de Woody Allen.

En esta cinta integran el elenco los actores españoles Elena Anaya y Sergi López, el actor francés Louis Garrel, la estadounidense Gina Gershon, y el austríaco Christoph Waltz.

En 2004 también se abrió el Festival de San Sebastián con una película de Woody Allen titulada ‘Melinda y Melinda’, donde también se le entregó un reconocimiento por su trayectoria.

La última cinta de Allen titulada ‘A Rainy Day in New York’ se estrenó solo en Europa, Brasil y Argentina, ya que no pudo ser estrenada en los Estados Unidos por las presiones del movimiento #MeeToo, por las acusaciones de su hijastra Dylan Farrow, quien asegura haber sido abusada sexualmente por el cineasta cuando ella apenas tenía 7 años.

Allen siempre ha negado las acusaciones, incluso fue investigado por los departamentos de policía de Nueva York y Connecticut, sin haber encontrado indicios de culpabilidad de Allen.