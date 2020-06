J.Balvin es criticado por burlarse de Shakira

La cantante fue defendida por los cybernautas ante los desafortunados comentarios expresados por su compatriota.

Shakira fue defendida por los cybernautas ante los desafortunados comentarios expresados por su compatriota J Balvin durante una entrevista virtual con la revista Billboard.

En la conversación estaban invitados J Balvin y Maluma y los integrantes de Black Eyed Peas, quienes hablaron de su último álbum ‘Translation’, en el que hicieron colaboraciones con los reguetoneros colombianos y otros artistas.

Al preguntarles con cual de los dos tuvieron que ser más ‘flexibles’ para trabajar, will. i. am. comentó: “En realidad diría que con Shakira”, lo que provocó las carcajadas de J Balvin, quien agregó: “Nunca he trabajado con Shakira, pero supongo que así es”.

Will. i. am. quiso aclarar su comentario y deslindarse de las burlas de Balvin: “Yo he aprendido mucho de Shakira por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice: ‘punto número 1, aquí cambiará esto, punto número 2: yo lo haría así, y así a lo largo de varios puntos”, provocando la risa de Balvin nuevamente, quien en tono de burla dijo: “y entonces regresas al punto número 1”.

La actitud de Balvin fue muy criticada, y recibió muchos comentarios en los que le reclaman su falta de respeto hacia Shakira, quien ha demostrado ser una de las más grandes figuras de la música en todo el mundo.