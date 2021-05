Christian Estrada nunca presenció una pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Estrada, ex pareja de Frida Sofía, asegura que nunca le tocó ver un enfrentamiento entre la que era su novia y la roquera.

Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía, reveló que nunca fue testigo de alguna pelea entre la influencer y Alejandra Guzmán durante el tiempo que duró su relación.

Estrada fue abordado por algunos reporteros, quienes lo interrogaron sobre si él estuvo presente en alguna pelea entre madre e hija: “No, cero. A mí no me tocó ver nada de eso, mi relación con ella fue muy corta y ya no tengo nada que decir de esa familia”, declaró el ex participante del reality “Guerreros 2020”, quien lamenta los problemas en los que se ha visto envuelta Frida Sofía y su familia, pero prefiere no opinar al respecto, ya que no es su asunto, además dice ni siquiera haber conocido al señor Enrique Guzmán.

Se dijo que la relación de Frida Sofía y Christian había terminado porque Alejandra Guzmán había sostenido un romance con el novio de su hija, algo que Estrada negó rotundamente, y envió este mensaje a la cantante: “Señora Guzmán, un fuerte abrazo, la sigo respetando y no siga creyendo en los chismes”.

A Frida Sofía le mandó decir esto: “…ojalá hagas las paces con su mamá, porque madre solo hay una, tu mamá nunca te faltó al respeto frente de mí. Vive y deja vivir, yo soy muy feliz con Ferka (su novia), y si te pica, pues ráscate”.