Enrique Guzmán habla del día en que Pablo Moctezuma dio una golpiza a Alejandra Guzmán

El cantante dice que él iba armado, y que si Moctezuma hubiera salido, él habría sacado su pistola.

Enrique Guzmán reveló el día que supuestamente amenazó con una pistola a Pablo Moctezuma, quien acababa de dar tremenda golpiza a su hija Alejandra Guzmán.

El padre de su nieta Frida Sofía aseguró que en una ocasión el cantante lo había amenazado con una pistola, al respecto Guzmán declaró: “Sí iba yo armado, y le pude haber apuntado, pero no salió nunca, salió la niña (Alejandra), la subí al coche y me la llevé, venía golpeada; si él hubiera salido le saco la pistola, pudo haber pasado, estaba defendiendo a mi hija, y lo volvería a hacer”.

Enrique Guzmán confiesa que ya no quiere volver a ver a su nieta Frida Sofía: “Yo no vuelvo a darle la cara, no la quiero ver ni ahorita ni nunca más, lo que me hizo no se puede hacer”, dijo contundente el intérprete, quien aseguró que en este problema uno de los dos debe terminar tras las rejas: “Prueba que yo lo hice y me voy a la cárcel con mucho gusto, o tú te vas a la cárcel, yo estoy listo”.