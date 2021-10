Christian Nodal habla sobre sus planes de casarse con Belinda

El cantante revela que aún hay mucho que planear para su boda…

Chrisitan Nodal habla abiertamente sobre su relación con Belinda, sus planes de boda y el porqué no quiere hacer público el video donde le pidió matrimonio.

Los fans de Nodal y Belinda desearían ver el video en el que la pareja se comprometió, pero el cantante dijo que ese momento no lo quiere hacer público: “Eso nunca lo voy a mostrar. Tengo el video, la verdad es que lloré, tengo el video y el audio, pero no quiero que nadie lo vea”.

Christian también comentó que lo que más desea es estar casado con Belinda, pero que hay mucho qué hacer antes, hay que planearlo bien, no sólo ajustar sus agendas de trabajo: “Ojalá, ojalá estuviera casado ahorita, yo me muero de ganas de casarme con mi amor, pero todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional, son muchas cosas, no solo una”.

Nodal prepara el lanzamiento de su sencillo ‘La Sinvergüenza’, colaborando con la Banda MS, y reveló que el video fue dirigido por nadie menos que Belinda, haciendo su debut como directora.