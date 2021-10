Kalimba responde a acusaciones hechas por su ex

El cantante es acusado de no cumplir con la manutención de su hijo…

Kalimba responde a las acusaciones de una de sus ex, quien dice que el artista no cumple con sus obligaciones económicas con su hijo.

Una ex pareja del cantante ha denunciado que no cumple con la manutención de su hijo, por lo que Kalimba comentó con ‘Ventaneando’ al respecto: “Para bien o para mal, que lo comprueben, y listo, mi única aclaración es quien se los dijo salga a la cámara y lo diga, porque las notas escritas ya me aburrieron”.

Kalimba ha declarado en varias ocasiones que él disfruta mucho de la compañía de sus hijos, dejando de lado las diferencias que pueda tener con las madres de los pequeños, y agregó: “La verdad es que si a alguien se le ocurre decir lo que quiera tiene derecho a decirlo, pero con bases”.