Luisito Comunica habla de su detención en Venezuela

El youtuber mexicano desmintió muchos rumores de lo sucedido…

Luisito Comunica explicó el porqué fue detenido en Venezuela, desmintiendo muchos rumores que surgieron ante la noticia de lo sucedido.

El youtuber mexicano explicó que su detención no fue por haber cometido un delito, sino para protegerlo: “Me puse en riesgo, las autoridades acudieron para cuidarme, mantenerme seguro, y soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido, y fue mi culpa por no haber investigado lo suficiente”.

Luisito estuvo en una zona de muy alta criminalidad, donde frecuentemente ocurren enfrentamientos entre bandas de delincuentes: “Me pareció interesante el lugar para hacer un video, pero no sabía que actualmente está siendo la zona cuidada por militares, no sabía que no se puede entrar, y menos con una cámara”

Los guardias militares detuvieron al youtuber, quien dijo que después de casi 4 horas, fue liberado sin ningún problema.