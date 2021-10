Taryn Manning termina su compromiso con Anne Cline

La actriz se separó de la cantante en agosto de este año, solo dos meses después de comprometerse…

El compromiso de la estrella de Orange Is The New Black, Taryn Manning, con la cantante Anne Cline ha llegado a su fin. Según el sitio web TMZ, la pareja terminó su relación en agosto, solo dos meses después de que se comprometieron.

Anne le propuso matrimonio de rodillas a la actriz durante un espectáculo en Panamá City, Florida, en junio, tres meses después de que ella y Taryn comenzaran a salir.

Pero ahora la actriz se ha enamorado de su nuevo novio mientras trabajaba con él en un nuevo proyecto cinematográfico, dice la publicación.

Esta semana fue a Instagram para compartir un mensaje sobre conocer a una ‘persona especial’.

Ella escribió: “Y de la nada, conoces a alguien especial que te hace olvidar el ayer y soñar con el mañana”.

Taryn subtituló la publicación diciendo: “Tú eres mi deseo #mividaentera”, junto con un emoji de corazón.