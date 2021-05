Christian Nodal no logra dormir por estar alejado de Belinda

El cantante ya sufre los estragos de estar alejado de Belinda, quien sigue en España grabando serie de Netflix.

Christian Nodal se siente devastado por estar alejado de Belinda. Debido a cuestiones de trabajo, la pareja ha estado separada durante varias semanas, separación que le está pasando factura al cantante sinaloense.

Nodal confesó ante todos que ha comenzado a resentir las consecuencias de no poder ver a su amada, a tal grado que no logra dormir por las noches.

“Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad”, dijo el intérprete en su cuenta de Twitter, manifestando que “tenerla cerca en la cama es algo que le da paz”.

Según Christian, la distancia con su conejita hizo que el insomnio lo domine, así que hasta detalló, “De 120 horas nomás he podido dormir 18… ta cabr**”.

Belinda se encuentra en España grabando la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’, mientras que Christian regresó a México para continuar con sus proyectos como cantante.

La falta que me haces… — NODAL (@elnodal) May 11, 2021