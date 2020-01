Christina Milian se ha convertido en madre de un niño

La cantante y actriz dio la bienvenida a su hijo con su novio Matt Pokora.

Christina Milian es una nueva mamá. La cantante y actriz y su novio, Matt Pokora, han recurrido a las redes sociales para compartir las noticias sobre su paternidad.

El hombre de 38 años publicó una foto en blanco y negro del recién nacido en Instagram el lunes y agregó la leyenda: “Y así comenzamos. Isaías 20/01/20. Simplemente perfecto. El mundo es tuyo Hijo. Amor, mamá y papá “.

Matt también publicó un mensaje en francés, que se traduce como: “Érase una vez, Isaías. Nacido el 20/01/2020 … depende de ti escribir el resto … bienvenido mi hijo “.

Little Isaiah es el segundo hijo de la cantante de Dip It Low, también es madre de Violet, de nueve años, su hija de su matrimonio con su ex marido The Dream.