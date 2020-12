Christopher Nolan revela que no tiene un smartphone

El cineasta quiere mantener las cosas simples en su vida, porque se distrae con facilidad.

Es conocido por haber dirigido una variedad de películas aclamadas por la crítica que exploraron y desdibujaron aún más las líneas entre la ciencia ficción y la realidad.

Sin embargo, Christopher Nolan ha admitido que las cosas siguen siendo mucho más simples en su propia vida, ya que todavía no tiene un teléfono inteligente y sigue siendo reacio a usar el correo electrónico.

El director de 50 años de películas como Inception, Interstellar y The Dark Knight ha revelado que se aleja de esos dispositivos, ya que es “fácil de distraer”.

Él dijo: “Es cierto que no tengo un teléfono inteligente. Tengo un pequeño teléfono plegable que llevo conmigo de vez en cuando. Me distraigo con facilidad, por lo que no quiero tener acceso a Internet cada vez que me aburro. Pienso mucho mejor en ese tipo de momentos intermedios que la gente ahora llena con actividad en línea, por lo que me beneficia. Cuando estoy trabajando, estoy rodeado , quiero decir, todo el mundo tiene un teléfono”.